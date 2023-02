"Fiumi di cocaina", un incontro con testimonianze e prospettive

di Lorena Cellini

Durante l’ultimo consiglio comunale sulla sicurezza è rimbombato l’allarme lanciato da Mario De Rosa, responsabile del Sert di Civitanova, il Servizio Asur che opera a contrasto delle dipendenze. "Attenzione – disse – perché nel 2022 nove ingressi su dieci presso la struttura sono stati causati dalla cocaina". Numeri da far drizzare i capelli in testa perché confermano quello che oramai è sotto gli occhi di tutti: Civitanova è una piazza centrale di spaccio e consumo di cocaina. Un’emergenza è una priorità, per cui le successioni lavorano sul territorio, a contatto con il disagio dei giovani e delle famiglie, per cercare i canali di dialogo e quindi soluzioni per intercettare i problemi prima che deflagrino e per inquadrare la portata dell’emergenza. In questa ottica è stato organizzato dall’associazione Oltre un incontro pubblico sul tema ‘Fiumi di cocaina, testimonianze e prospettive’. Un focus su un problema che sta travolgendo il mondo dei giovanissimi, ma che mostra statistiche importanti nel segmento di età degli ultra cinquantenni. Saranno ospiti, appunto, il dottor De Rosa e, con lui, l’avvocato Giuseppe Bommarito, che da anni sta portando avanti una battaglia contro lo spaccio della droga, denunciandone la portata, le conseguenze e denunciando infiltrazioni malavitose sul territorio, con percentuali sempre crescenti di consumatori. L’appuntamento è per il 4 marzo, alle 16, nella sala don Lino Ramini della parrocchia di San Pietro (in via del Timone), per discutere del fenomeno e per cercare soluzioni così da poter intercettare il disagio. In campo tante sigle del volontariato e non solo: Oltre, Caritas, quindi Sentinelle del mattino, Insieme in sicurezza, Veder crescere il dialogo. Nel corso dell’iniziativa ci saranno contributi di persone che vivono in prima linea l’emergenza droga e testimonianze preziose.