Sorpresa, c’è un cervo nel giardino di una casa. La foto di una residente

Fiuminata (Macerata), 4 aprile 2025 – Un magnifico esemplare di cervo a Fiuminata è stato immortalato dalla residente Maria Teresa Tapanelli questa mattina, intorno alle 7, in via Giacomo Matteotti, davanti alla Forestale.

Il cervo fa capolino nel giardino di un'abitazione di Fiuminata, nel Maceratese. Foto di Maria Teresa Tapanelli

Un incontro sorprendente

A farla accorgere dell’animale selvatico, il suo cane, un Rottweiler, che all’improvviso ha iniziato ad abbaiare in quella direzione. “Mi sono affacciata al balcone”, racconta, “e ho visto questo magnifico cervo." Sembrava spaesato, il cane aveva attirato la sua attenzione, guardava da dove potesse arrivare i latrati, è rimasto immobile qualche attimo, il tempo di scattare la foto, e poi è scappato verso il bosco. Volevo scendere ma sono al secondo piano e ho pensato che non avrei mai fatto in tempo ad avvicinarmi. Comunque era davvero bellissimo, uno spettacolo”.

Non si tratta del primo incontro per lei con un cervo. Già qualche anno fa era un altro, più piccolo, entrato nel suo giardino, essendo la recinzione bassa. Non riuscendo però l’animale a tornare indietro, l’aveva aiutato ad uscire aprendo il cancello. Finora la Tapanelli ha visto cinghiali e qualche capriolo in questa zona; sopra c’è la montagna.

Esplorazione degli animali selvatici

“Gli animali selvatici esplorano il territorio soprattutto alla ricerca di cibo, che può essere rappresentato anche da alimenti di origine antropica, come i rifiuti; non sorprende quindi che animali molto diffusi come il cinghiale o che, come il lupo, sono aumentati negli ultimi decenni, possano frequentare anche i centri abitati”, ci ha spiegato diverse volte il biologo del Parco nazionale dei Sibillini, Alessandro Rossetti.

Consigli per la convivenza

La prima regola, soprattutto per quanto riguarda i lupi e i cinghiali, per favorire la convivenza tra selvatici e attività umane, è “evitare comportamenti, da parte di tutti i cittadini, che possano favorire il contatto tra l’uomo e i selvatici.”

“In questo modo infatti possono aumentare gli animali confidenti o problematici e, conseguentemente, le situazioni conflittuali. In tal senso, oltre a non offrire cibo, appare fondamentale una buona gestione dei rifiuti e degli animali domestici, compresi cani e gatti”, prosegue. Il Parco provvede comunque a favorire la coesistenza tra attività umane e fauna mediante misure quali l’indennizzo dei danni alle colture e al patrimonio zootecnico e la concessione di contributi per la realizzazione di recinti di protezione. Per quanto riguarda il cinghiale, il relativo Piano di gestione prevede anche interventi di controllo tramite prelievo selettivo, mentre per il lupo sono in fase di sperimentazione in collaborazione con uno spin-off dell’Università di Perugia e gli allevatori, prototipi di collari satellitari da applicare agli animali al pascolo per una loro migliore gestione.”