Fiuminata, il sindaco:: "Aspettiamo i fondi per l’area cani"

"L’amministrazione comunale sa che serve un’area cani, abbiamo identificato un posto nella zona artigianale, lontano dal centro, ma stiamo aspettando un finanziamento". Così Vincenzo Felicioli, sindaco di Fiuminata, dopo la richiesta dei cittadini in seguito ai numerosi avvistamenti di lupi nel territorio dell’entroterra maceratese.

"Sappiamo che c’è il problema lupi – ha aggiunto Felicioli – che va comunque risolto. Il rischio esiste, cominciano a essere presenti in modo piuttosto consistente. Il primo bando a cui abbiamo partecipato interessava il recupero di questa pista di servizio che vorremmo trasformare in una ciclabile, e inoltre la realizzazione dell’area cinofila ma non abbiamo raggiunto il punteggio necessario per l’ottenimento del finanziamento, stiamo dunque aspettando una nuova opportunità. Ci sono normative rigide da rispettare per la realizzazione di quest’area dedicata ai cani, sono operazioni che con il bilancio del Comune di Fiuminata non riusciamo a fare".