Fiuminata, lieto fine per l'anziano disperso, ritrovato in stato confusionale

Ore di paura ieri a Fiuminata, per un anziano di cui si erano perse le tracce. A dare l’allarme, intorno alle 8, è stato il figlio appena si è accorto che l’84enne non era nella sua camera, dove invece avrebbe dovuto trovarsi. Subito sono scattate le ricerche, iniziate dai dintorni dell’abitazione della famiglia, mentre la preoccupazione cresceva anche per le condizioni di salute non ottimali del pensionato. Ma per fortuna, poco dopo le 10, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo: l’uomo era andato in un bosco non lontano da casa sua, e a un certo punto si era fermato senza riuscire a tornare indietro.

L’anziano era piuttosto spaesato e in stato confusionale, ma per fortuna non aveva riportato lesioni di alcun genere in quella sua passeggiata mattutina. È stato subito soccorso, e dopo i controlli di rito per valutare le sue condizioni di salute è stato riaffidato alle cure dei suoi familiari, molto felici per il lieto fine di quella disavventura.