Fiuminata, malumori per gli alberi tagliati: "Ma erano pericolosi"

Il taglio di quattro alberi in piazza a Fiuminata ha suscitato il malumore di alcuni residenti. Il sindaco Vincenzo Felicioli spiega il motivo della scelta dell’amministrazione. "Si tratta di due specie non protette – premette il primo cittadino –, l’ippocastano e il noce, per i quali non servono autorizzazioni. A parte ciò, abbiamo deciso di abbattere i quattro alberi dopo la perizia di un agronomo; questi ha certificato che due erano pericolosissimi e gli altri due rimasti in mezzo non lo erano nell’immediatezza ma lo sarebbero diventati, quindi si trattava solo di rimandare un intervento che sarebbe servito fra non molto anche per quelli. La nostra decisione, da quello che sappiamo, ha trovato il consenso di diversi concittadini". Non saranno ripiantati altri alberi; solo laddove, in futuro, fosse necessario intervenire anche sulle piante a lato della strada (per ora non serve), queste ultime sarebbero ripiantumate. Chi invece non si è trovato d’accordo con la scelta del Comune, si sarebbe rivolto anche ai carabinieri forestali per avere chiarimenti. "Io sono sempre pronto ad ascoltare e accogliere i cittadini – conclude il sindaco –, chiunque può contattarmi. Abbiamo agito, come sempre, in maniera trasparente".