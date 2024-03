Fiuminata, patto con Civitavecchia

Nei prossimi giorni sarà siglato il patto di fratellanza tra il Comune di Fiuminata e il Comune di Civitavecchia. Dopo le delibere delle rispettive giunte, i due Comuni festeggeranno nella sede comunale di Civitavecchia, nell’aula Calamatta il 4 aprile alle 12. Un’unione che nasce lo scorso anno, il 10 luglio, con l’incontro fra i primi cittadini Ernesto Tedesco e Vincenzo Felicioli insieme all’assessore Simona Galizia, per concordare e deliberare un patto di fratellanza, ovvero un gemellaggio fra le due comunità, unite da secoli dalla transumanza, con migliaia di ovini dai pascoli montani degli Appennini marchigiani. Dall’alta valle del Potenza, gli allevatori arrivavano ai pascoli delle pianure Laziali in inverno con oltre 20mila capi, e viceversa in estate intraprendevano il medesimo percorso dirigendosi verso le montagne. La transumanza era fatta lungo i "tratturi": una larga pista, terrosa o pietrosa, formatasi per effetto dei periodici e secolari spostamenti dei greggi per lo sverno e viceversa. Lo scopo del gemellaggio è proprio sostenere e promuovere la ricerca di questi percorsi millenari e collegare a essi tutta la cultura ambientale, gastronomica, turistica dei territori.

g. g.