Fiuminata, un cervo nel giardino di casa: "Uno spettacolo"

Un cervo è stato immortalato ieri mattina a Fiuminata dalla residente Maria Teresa Tapanelli in via Giacomo Matteotti. A farla accorgere dell’animale selvatico è stato il suo Rottweiler, che all’improvviso ha iniziato ad abbaiare in quella direzione. "Mi sono affacciata al balcone – racconta – e ho visto questo magnifico esemplare. Sembrava spaesato, guardava da dove potessero arrivare i latrati, è rimasto immobile qualche attimo, il tempo di scattare la foto, e poi è scappato verso il bosco. Uno spettacolo". Non si tratta del primo incontro per lei. Già qualche anno fa un altro cervo, più piccolo, era entrato nel suo giardino. Finora Tapanelli ha visto cinghiali e qualche capriolo nella zona, che è vicina alla montagna.