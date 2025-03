Flash mob dei residenti: "Salviamo lo Stella Maris"

Una protesta contro il progetto che trasformerà l’istituto Stella Maris in un mega contenitore di appartamenti. È lo spirito con cui residenti del centro si ritroveranno il 30 marzo alle 11, davanti all’ingresso di via Vela dell’edificio. "Dopo la partenza delle ultime suore il futuro dello Stella Maris sembra essere già deciso dall’amministrazione, senza tenere conto dei bisogni della città e della volontà dei residenti". Si apre così il messaggio che sta correndo sui social per chiamare alla partecipazione i cittadini. Con l’addio delle suore si sta infatti materializzando il progetto di conversione dell’istituto in spazi residenziali. L’ordine religioso ha in mano un contratto preliminare di vendita, con privati pronti a immettere milioni di euro nel progetto. La variante è già stata inoltrata dal Comune alla Provincia, per un intervento che è soggetto al vaglio della Soprintendenza, che non prevede aumento di cubatura e che interesserà un’area di circa 9mila metri quadrati.

"Lo Stella Mari – spiegano gli organizzatori del flash mob – è un pezzo di storia di ognuno di noi, e vogliamo proteggerlo da altre speculazioni edilizie. No a ulteriori colate di cemento, irrazionali costruzioni e incremento di densità abitativa e sì invece a destinazioni utili alle reali necessità della collettività come scolastica, culturale, socio assistenziale e tutto quanto possa rispondere alle esigenze dei cittadini".