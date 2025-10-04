Flash mob dei sanitari per la Palestina. "Negato lo spazio di fronte all’ospedale"

Mobilitazione per la Palestina organizzata dagli operatori sanitari dell’ospedale di Civitanova. Si sono ritrovati l’altra sera negli spazi del bar La Cinciallegra, lungo la pista ciclabile del parco del Castellaro, perché i vertici della struttura hanno negato l’uso di un’area vicina all’ospedale cittadino. L’iniziativa si è tenuta nella stessa serata e in tante città d’Italia "per una commemorazione volta a chiedere di fermare il genocidio in corso in Palestina" hanno spiegato gli organizzatori. Momenti toccanti mentre venivano ricordati i 1.667 operatori sanitari palestinesi uccisi dall’esercito israeliano e il nome di ognuno di loro è stato letto a voce alta, un elenco di centinaia e centinaia di persone uccise mentre facevano il proprio lavoro e mentre cercavano di soccorrere i concittadini e i familiari. Oltre 200 le persone che hanno dato vita al flash mob, illuminate dalle fiaccole. Medici, infermieri e operatori dell’ospedale si sono messi in cerchio e hanno dato il via alla veglia "un momento di raccolta – hanno specificato – per riflettere sul disastro in corso. Ci siamo ritrovati su un prato lontano dall’ospedale perché i vertici del nosocomio civitanovese non hanno autorizzato la commemorazione di fronte alla struttura e c’è da provare pena anche per loro".