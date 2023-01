Flash mob in piazza per sostenere il popolo iraniano

Nel precedente Consiglio delle donne si è discusso di solidarizzare con il popolo iraniano attraverso incontri di sensibilizzazione e sostegno. "Visto che per domani molti cittadini hanno concordato di manifestare – dice la presidentessa del Consiglio delle donne Sabrina De Padova – ho pensato di non restare inerme a guardare, proponendo un flash mob in piazza Vittorio Veneto, dalle 17.30 alle 18.30, con la presenza di alcuni cittadini iraniani". "Penso – ha concluso De Padova – che sia doveroso far sentire la propria vicinanza e sostegno a una popolazione che tutti i giorni rischia la propria vita, per far tornare la democrazia nel proprio paese. Nelle settimane successive sarà proposto un incontro, sempre approvato dal Consiglio delle donne, con ospiti ed esperti".