Flash mob per il cessate il fuoco e l’assistenza umanitaria a Gaza

Un sit-in e un flash mob per chiedere il cessate il fuoco e l’assistenza umanitaria per la popolazione di Gaza. Domani, a Civitanova, Recanati e Porto Recanati, avranno inizio le attività di sensibilizzazione per richiedere il cessate il fuoco, l’assistenza umanitaria per la popolazione di Gaza, la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri, la fine dell’occupazione e il riconoscimento dello Stato di Palestina, organizzate dal gruppo Saturday for Palestine – Spiragli di Speranza.

A Recanati verrà organizzato un banchetto in piazza Leopardi, dalle ore 11 alle ore 12. A Civitanova si svolgerà un flash mob dalle 11 alle 12, tra corso Dalmazia e il vialetto nord di piazza, mentre a Porto Recanati, dalle 17 alle 19, il sit-in si terrà in piazza Brancondi dalle ore 17 alle ore 19.

I promotori invitano a partecipare tutti coloro che ritengono necessario e urgente la fine del conflitto e, soprattutto, l’assistenza umanitaria per la popolazione di Gaza. "La tragedia che si sta svolgendo sotto in nostri occhi a Gaza suscita nelle nostre coscienze dolore e sgomento. È urgente che ciascuno faccia sentire la propria voce. Invitiamo tutti a partecipare, ovunque sia possibile, alle nostre iniziative programmate per domani tra corso Dalmazia e il vialetto nord di piazza a Civitanova, in piazza Leopardi a Recanati e in piazza Brancondi a Porto Recanati" ha detto Donato Caporalini del gruppo Saturday for Palestine.