Flashmob in favore di chi assiste gli alunni diversamente abili

Una flashmob che vedrà protagonisti assistenti scolastici, educatori, tecnici Aba e famiglie di bambini "speciali". Ci sarà oggi, dalle 16 alle 17, in piazza XX Settembre a Civitanova, per sostenere con forza il disegno di legge 2362022 proposto dal Misaac (Movimento per l’internazionalizzazione e la stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e alla Comunicazione). "Il ddl – sottolinea il Misaac – mira a sanare un grave errore commesso dalla legge che, nel prevedere le due funzioni scolastiche essenziali a supporto degli alunni con diversa abilità (docente di sostegno e assistente all’autonomia e alla comunicazione), ha internalizzato al ministero i docenti di sostegno, lasciando gli assistenti alla competenza degli enti territoriali, che lo gestiscono esternalizzato il servizio. L’internalizzazione di questa figura porrebbe fine a un precario storico durato 30 anni e che vede vittime 70mila lavoratori, ai quali è stata privata la propria dignità professionale".