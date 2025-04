Flat Tax per tornare in Appennino

"Promuovere alla vasta rete di comunità di italiani all’estero le agevolazioni fiscali offerte dalla Flat tax al 7%, uno strumento rivolto ai pensionati che risiedono fuori da almeno cinque anni e che vogliono tornare a vivere in uno dei tanti borghi dell’Appennino centrale". È questo l’obiettivo spiegato dal commissario Guido Castelli, del protocollo d’intesa siglato ieri a Roma, da lui e dalla segretaria generale del Consiglio Generale degli italiani all’estero (Cgie) Maria Chiara Prodi. "Si tratta di un’iniziativa in cui crediamo molto – ha detto il commissario Guido Castelli -, attraverso la quale vogliamo far loro conoscere i vantaggi legati al rientro in Italia per trascorrere l’età della pensione nell’Appennino centrale. Il miglior biglietto da visita di questi territori risiede nel suo patrimonio unico e nella qualità della vita che è in grado di garantire. In sinergia il Cgie, l’obiettivo è quello di raggiungere una platea molto ampia". Presenti anche il vicesegretario generale per l’Europa e l’Africa del Nord Giuseppe Stabile, gli altri componenti del Comitato di presidenza dell’organo e il senatore Roberto Menia, segretario generale del Comitato tricolore per gli italiani nel mondo.