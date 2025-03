Flauti ad Appassionata con il Quartetto Image

Un focus dedicato all’arte del quartetto nei prossimi appuntamenti di Appassionata, rassegna musicale organizzata in collaborazione con il Comune di Macerata. Oggi alle 21, nella Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio (inizialmente previsto in Filarmonica), il concerto vedrà protagonista il Quartetto Image - Flauti, ensemble nato nel 2005 per valorizzare il repertorio per quattro flauti. Il gruppo, composto da Beatrice Petrocchi, Agnese Cingolani, Cecilia Troiani e Vilma Campitelli, prende il nome dalla celebre composizione di Eugène Bozza e proporrà un viaggio attraverso epoche e stili diversi.

Si continua sabato 29 marzo alle 21: l’evento al teatro Lauro Rossi, con il sostegno della Bcc di Recanati e Colmurano, accoglierà il Quartetto Škampa, una delle formazioni cameristiche più prestigiose della Repubblica Ceca e del panorama internazionale con Petra Brabcová (violino), Adéla Štajnochrová (violino), Martin Stupka (viola) e Lukáš Polák (violoncello). Nel programma della serata opere di Haydn, Šostakóvic e Dvorák. I biglietti dei concerti sono disponibili alla biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini 10 (martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30), prezzi tra 5 e 20 euro. Il giorno del concerto sarà possibile acquistare i biglietti da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo: oggi alla biglietteria dei Teatri e il 29 marzo al teatro Lauro Rossi. I possessori dei biglietti potranno sostituire i titoli di ingresso aggiornati direttamente la sera del concerto. Info e aggiornamenti: appassionataonline.it.

Martina Di Marco