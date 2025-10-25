Flop Link University: "Solo tre studenti?. Non c’era bisogno di un ateneo privato"

"È sempre triste dover dire che l’avevamo detto. Con 20mila euro d’iscrizione, la Link University è una realtà un po’ proibitiva per le famiglie". Sono le parole di Irene Manzi, deputata maceratese e responsabile nazionale della scuola del Partito democratico, che torna a parlare della facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria a Villa Cola, nuova sede della Link University, dopo il flop del test d’accesso di giovedì. Nove erano state le domande di partecipazione pervenute, con tre dei candidati registratisi anche a Roma e che hanno scelto di svolgere la prova nella capitale, per un totale effettivo di tre studenti presentatisi in viale Martiri della Libertà a Macerata per lo svolgimento del test.

Manzi, che si era già esposta sul tema qualche mese fa quando si dibatteva sulle motivazioni alla base della decisione d’apertura dell’ateneo privato – "una scelta grave, che non tiene conto delle esigenze del nostro sistema universitario pubblico, senza l’apertura di un tavolo di confronto con il territorio", aveva sottolineato la deputata –, evidenzia come il basso numero di iscritti sia prova della mancata necessità in città di un luogo di studi privato. Linea condivisa in precedenza dai rettori degli atenei pubblici marchigiani e da numerosi politici. "Confermiamo le valutazioni che avevamo fatto in precedenza – continua Manzi –: la proposta della Link è qualcosa di cui non si sentiva la necessità, in presenza soprattuto di Università qualificate come la facoltà di Medicina ad Ancona. Il ridotto numero di iscritti non aiuta, quindi, a capire le motivazioni che hanno portato all’arrivo della Link a Macerata, se non forse per un favore elettorale. Non si è fatta una verifica dei reali bisogni dell’offerta didattica – conclude Manzi – di fronte a una proposta dai contorni così incerti, studenti e famiglie hanno deciso di conseguenza".