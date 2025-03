"Fluido marchigiano" a teatro

Domenica, alle 17.30, il teatro Verdi di Pollenza ospita i ragazzi della Compagnia Filodrammatica Sangiustese in "Fluido marchigiano" di Mirko Eleonori per la rassegna "Celebriamo il dialetto". "Una regione tutto sommato tranquilla, dove la vita scorre serena – si legge nelle note di regia –. Ma la modernità sta entrando nelle semplici vite dei marchigiani, dove l’unico problema legato ai fluidi era la scelta tra Varnelli e Meletti, oggi arriva la fluidità di genere a destabilizzare gli animi. Nuovi problemi che un povero parroco di paese, don Dante, non sa come affrontare, soprattutto se nella famiglia in questione i ruoli sono un po’ confusi; ma per fortuna ha una perpetua molto sveglia e acuta ad aiutarlo". Sul palco Alfredo Granatelli, Claudia Romagnoli, Valentina Illuminati, Roberto Romitelli, Kevin Strappa, Nicola Girotti, Federica Mazzocconi, Luigia Filomenti e Eleonori. Info e prenotazioni: 335.6080462. Ingresso 5 euro.