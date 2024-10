F@Mu 2024, successo degli eventi sul tema della sostenibilità ambientale nella cornice di palazzo Buonaccorsi

Una giornata di festa per la rete museale di Macerata in occasione di F@Mu 2024, la Giornata internazionale delle famiglie al museo. I musei civici di palazzo Buonaccorsi hanno organizzato due appuntamenti gratuiti per famiglie dedicati al tema della sostenibilità ambientale. Alla presenza dell’assessore alla Cultura, Katiuscia Casetta, di Enrica Bruni direttrice della pinacoteca di Civitanova, del consigliere comunale Cristina Cingolani e Monica Bernacchia del Museo Omero, è stato presentato il libro tattile "Un palazzo per amico" creato dal Museo Tattile Statale Omero per "Terre che leggono" con il sostegno del Centro per il Libro e la lettura – Cepell. Molti bambini poi hanno preso parte all’attività "Go Green!" alla scoperta delle opere più green che si trovano nelle sale del palazzo settecentesco.