Foce del Chienti, 139 pagine mai pubblicate

di Lorena Cellini

È composta da 139 pagine l’analisi di rischio sulla pista ciclabile-fiume Chienti che ha rilevato anche "la presenza di rischio cancerogeno e tossico sia in ambiente interno che esterno". Da qui i divieti di accesso e di contatto con il terreno in alcune sezioni della zona fluviale. Impattano con la salute di tutti le conclusioni a cui giunge il geologo Luciano Taddei e che il Comune non ha ancora reso pubbliche. Di seguito riportati stralci dei risultati di analisi, da noi ottenuti, che il tecnico ha consegnato il 14 gennaio 2023 a Palazzo Sforza (protocollati il 16), ma che per cinque mesi non sono stati comunicati alla città, fino a quando il sindaco, con l’ordinanza di una settimana fa, ha dovuto disporre i divieti. L’area sondata ha destinazione urbanistica a ‘Verde pubblico, parchi e zone F, attrezzature e impianti di interesse generale’ ed è occupata in parte da attività sportive e ludico-ricreative. Il geologo ha effettuato due distinte elaborazioni calcolando rischi e concentrazione della soglia di rischio sia per l’intero sito (area A, ad esclusione delle pertinenze del Tiro a Volo) e per le aree del Tiro a volo (area B) per verificare la presenza di situazioni di contaminazione tali da rendere necessarie azioni di bonifica. Nelle conclusioni della relazione tecnica sono descritte le procedure utilizzate e i risultati ottenuti. La situazione più grave quella dell’area B, compromessa da varie sostanze cancerogene e mercurio. "Data la presenza – scrive Taddei – di elementi inquinanti sia sul suolo superficiale che profondo. I risultati evidenziano un rischio cancerogeno e tossico sia in ambiente indoor che outdoor" e ritiene necessario un intervento di bonifica o di messa in sicurezza permanente. Nell’area A riscontrate "condizioni di rischio tossico on-site relativamente alla sorgente suolo superficiale per ‘ingestione di suolo e contatto dermico’. Ai fini di un maggiore approfondimento della problematica, è stato ipotizzato di escludere il ‘contatto diretto’ (ingestione di suolo e contatto dermico), prevedendone l’interruzione rispetto ai recettori, ovvero considerando la circostanza che i fruitori dell’area non abbiano contatto diretto con le matrici inquinate. In questo caso, dall’ulteriore analisi effettuata risulta l’assenza di rischio sia individuale che cumulativo. Quindi, interrompendo la possibilità di ‘contatto diretto’, risultano eliminate le condizioni di rischio". La relazione non è stata ancora diffusa da canali istituzionali e su questo infuria la polemica politica contro la giunta Ciarapica, non solo dai politici all’opposizione.