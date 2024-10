Focus su archivi e digitalizzazione, l’omaggio al prof Bucci

Una riflessione sugli effetti della trasformazione digitale e delle applicazioni di intelligenza artificiale nella gestione e conservazione degli archivi: questo è stato il convegno "Archivi, archivistica e trasformazione digitale" che l’Università ha organizzato ieri, in collaborazione con lo spin off Isdif e l’Associazione italiana di documentazione e studi archivistici. L’incontro era dedicato al professor Oddo Bucci, al quale è stata consegnata una targa ricordo. La giornata, presieduta dal prof Stefano Pigliapoco (Unimc), si è aperta con i saluti del rettore John McCourt, del direttore generale Archivi del Ministero della cultura Antonio Tarasco e del dirigente dell’Agenzia per l’Italia digitale Gualtiero Asunis. Tra le altre figure intervenute, Paolo Vadalà, presidente del tribunale di Macerata, Federico Valacchi, presidente dell’Associazione italiana di documentazione e studi archivistici, Benedetto Luigi Compagnoni, soprintendente archivistico, ed Erika Vettone, presidente dell’Associazione nazionale archivistica italiana.