Focus su diritto e letteratura

Gli studenti del liceo "Leopardi" sono stati protagonisti all’Università per discutere di letteratura e diritto attraverso il "Mercante di Venezia" di Shakespeare, insieme al rettore John McCourt e al prof Stefano Villamena. Il rettore ha richiamato l’attenzione degli studenti sull’importanza dello studio e del dialogo tra letteratura e diritto come strumenti per costruire competenze necessarie per le future professioni. "L’esperienza che ha visto coinvolti gli studenti si pone al centro di un processo didattico, culturale e orientativo che l’intera comunità scolastica sostiene in modo sinergico – ha detto la dirigente scolastica, Angela Fiorillo – attraverso attività di tipo laboratoriale, immersive e di potenziamento culturale". L’incontro rientra nell’ambito del percorso giuridico-economico, che ormai da anni offre agli studenti del liceo preziose opportunità formative attraverso un percorso di orientamento e approfondimento in collaborazione con l’ateneo maceratese, la Scuola di formazione della Camera penale di Macerata, il Consiglio notarile Distretti riuniti di Macerata e Camerino e la Banca d’Italia.