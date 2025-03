Focus su libera professione e maternità

In occasione della festa della donna, sabato alle 10.30 nell’aula IV del tribunale di Macerata si parlerà di "Libera professione e maternità", un confronto su indennità, esenzioni e misure previdenziali e assistenziali a sostegno della genitorialità. In dialogo ci saranno – dopo i saluti introduttivi del presidente dell’Ordine degli avvocati Paolo Parisella e del presidente della commissione pari opportunità dell’Ordine Marco Cecconi – Francesca Coluzzi e Carlo Maria Binni, consiglieri d’amministrazione della Cassa forense. Moderano gli avvocati Rossella Gaeta e Nicoletta Corneli. L’iniziativa, organizzata dall’ordine degli avvocati, rilascia un credito formativo ordinario e e uno deontologico. Ci saranno degli omaggi alle donne in collaborazione con Anffas Civitanova. Previsti degli intermezzi con musiche di Bizet Schubert e Bach dal flauto Sara Paciotti.