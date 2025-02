Focus su meditazione e presenza mentale con Massimo Orlandi

Esiste un rapporto tra meditazione e azione politica, tra vita interiore e miglioramento dei rapporti tra persone? Il tema sarà al centro dell’incontro di domani alle 18, nell’aula Omero Proietti (via Garibaldi 20), parte del ciclo dedicato a "Meditazione e presenza mentale. Come affrontare le situazioni quotidiane con maggiore armonia interiore", organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici di Unimc. Relatore principale sarà Massimo Orlandi (foto) con "La meditazione per agire"; in collegamento Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi dell’Associazione Linea d’Ombra di Trieste.