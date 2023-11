Focus su migranti e accoglienza

Si parlerà di migranti e accoglienza dopodomani alle 15.30 alla Mozzi Borgetti. L’associazione La Goccia, insieme ad Anolf, associazione Piombini Sensini, Azione cattolica diocesana di Macerata, Centro di ascolto e prima accoglienza, Caritas diocesana di Macerata e Refugees welcome organizza un incontro dal titolo "Si può fare? Esperienze e prospettive dell’accoglienza per gli stranieri a Macerata". Sarà presente il vescovo Nazzareno Marconi. In tutto il mondo cresce il numero delle persone costrette a lasciare il proprio paese a causa di guerre, ingiustizia, mancanza di opportunità: le migrazioni sono un fenomeno strutturale, che richiede l’organizzazione di un sistema di accoglienza e integrazione. Di questo si parlerà dopodomani, ricordando che il 32esimo rapporto sull’immigrazione richiama al "cambiamento della narrazione, per superare quella dell’emergenza".