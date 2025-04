Focus su Parkinson e alimentazione

Sabato alle 10 nella sala polifunzionale di piazza Mazzini a Macerata si parlerà di corretta alimentazione per le persone con il morbo di Parkinson. A discuterne, Rosita Gabbianelli, docente di Biochimica dell’Università di Camerino. È dimostrato che l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale in questo tipo di malattia, in quanto un peso corporeo ottimale e un adeguato stato nutrizionale possono prevenire serie patologie a carico del metabolismo, del sistema cardiovascolare e del complesso osteoarticolare. Non solo, il cibo che si assume nell’arco della giornata può contribuire a migliorare l’efficacia dei farmaci specifici prescritti per la terapia. L’iniziativa di sabato è organizzata dallo Sportello Parkinson Marche.