Focus sui problemi del settore agricolo, il convegno del Pd

"In un momento in cui il settore agricolo riempie le prime pagine dei giornali, abbiamo scelto di affrontare i problemi ascoltando addetti ai lavori ed esperti". Così il Pd di Potenza Picena, a conclusione del convegno di venerdì scorso nella sala Boccabianca. Presenti agricoltori e produttori di pasta, oltre ai ricercatori del Crea di Foggia (presente con Pasquale De Vita) e i rappresentanti delle organizzazioni di imprenditori agricoli). Per i Dem, c’erano Stefano Vaccari (commissione agricoltura alla Camera), l’onorevole Augusto Curti, la segretaria regionale Chantal Bomprezzi, i consiglieri regionali Anna Casini, Antonio Mastrovincenzo e Romano Carancini, il segretario provinciale Angelo Sciapichetti, Mario Morgoni (candidato sindaco a Potenza Picena) e Mirella Gattari referente del tavolo regionale su politiche agricole e alimentari.