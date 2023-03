Focus sul credito solidale al Polo Pantaleoni col Centro studi francescani

Il dipartimento di economia e diritto dell’Università di Macerata, con il Centro interuniversitario di Studi francescani dell’Università di Perugia, organizza per martedì alle 16.30 il convegno su "Credito solidale tra passato e futuro. Dall’economia francescana a The Economy of Francesco" al Polo Pantaleoni. Interverranno Roberto Lambertini dell’Università di Macerata, Maria Giuseppina Muzzarelli dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, Roberto Mancini di Unimc e Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Presente anche il vescovo Nazzareno Marconi. L’incontro è aperto a tutti, e online al link https:bit.ly3XURiEi.