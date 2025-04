Focus sul fine vita al Buon Pastore con l’Udc e la senatrice Paola Binetti

Dopodomani dalle 15.30 alle 18, nell’auditorium Buon Pastore in via Pavese 2, spazio all’incontro promosso dall’Udc di Macerata dal titolo "Fine vita: le sfide di una buona legge". L’evento vedrà la partecipazione di Paola Binetti, senatrice, neuropsichiatra e docente universitaria, che guiderà la riflessione sulla necessità di una normativa chiara ed equilibrata in materia di fine vita. Interverranno l’assessore Marco Caldarelli, il ginecologo Pierpaolo Campolungo, il diacono Andrea Marinozzi, il prof Nazareno Morresi, la caposala di Pediatria Anastasia Vita, il coordinatore comunale dell’Udc Marco Foglia e il parroco don Egidio Tittarelli. A moderare il dibattito Antonella Fornaro, capogruppo dell’Udc in consiglio comunale. Al termine del confronto verrà offerto un buffet.