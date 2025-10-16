Focus sul mondo del turismo. Confartigianato in vetrina a Rimini

Percorsi di ospitalità, overtourism e connessioni tra aziende: questo al centro della partecipazione di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo alla TTG di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Tra le iniziative di Confartigianato, la presentazione di Borghi Artigiani con Riccardo Natalini, sindaco di Urbisaglia, capofila del progetto: un percorso congiunto con le territoriali di Confartigianato Terni, Rieti e Viterbo, che valorizzerà i mestieri e le tradizioni dei piccoli centri delle zone coinvolte.

È stato inoltre presentato il nuovo libro del segretario generale Giorgio Menichelli, "Vai a quel paese – Dal turismo predatorio al turismo sostenibile per imprese e comunità" edito da I quaderni della Fondazione Germozzi, con la prefazione di Carlo Cambi. "Crediamo che il futuro delle nostre comunità passi attraverso la capacità di coniugare identità, tradizioni e innovazione – commenta Riccardo Golota, responsabile del settore Turismo –. Le imprese artigiane, con la loro creatività e il loro radicamento nei luoghi, sono protagoniste di un modello di accoglienza autentico, sostenibile e capace di generare valore diffuso".

Il TTG 2025 ha rappresentato la possibilità per le imprese di incontrare operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto. Un ringraziamento da Confartigianato alle aziende partecipanti: Studio Bioeco SRL, Valoritalia Srl, Movimondo Viaggi, Appload, Wavelock, Marche Active Tourism, IdeeScartate, Cantina dei Colli Ripani, Ristorante Il Gambero, 5Mila Marche e Ludwig Strasse.