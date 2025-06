Focus sulla ricostruzione sociale

Domani, alle 10, il teatro Don Bosco di Macerata ospita l’incontro "La ricostruzione sociale: ripartire dalle comunità combattendo lo spopolamento", che vedrà la partecipazione di istituzioni, enti locali e realtà del territorio che operano nei settori della coesione sociale, del welfare di comunità e della valorizzazione dei territori colpiti dal sisma. "Il terzo settore – sottolinea il commissario Guido Castelli – rappresenta un pilastro fondamentale per combattere lo spopolamento e per garantire continuità e crescita delle comunità sociali. In una logica di co-progettazione, è in grado di generare valore aggiunto all’interno delle comunità, anche grazie all’adozione di innovazioni, tecnologiche e non, che rafforzano la resilienza e la coesione territoriale. Costruiamo insieme il nuovo modello dell’Appennino centrale". L’incontro è aperto al pubblico.