Focus sulla sostenibilità, convegno finale della cattedra "Monnet"

Oggi e domani si terrà il convegno finale della cattedra "Jean Monnet" del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università, incentrato sul diritto commerciale dell’Ue e l’economia sostenibile. "The prism of sustainability" ("Il prisma della sostenibilità"), è il titolo della due giorni che sarà introdotta da una relazione generale di Beate Sjåfjell, docente sia al Collegio d’Europa di Bruges che all’Università di Oslo e componente del collegio docenti del dottorato in diritto e innovazione di Unimc. I lavori si svolgeranno all’auditorium Unimc in via Padre Matteo Ricci, dalle 9.15 e saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube dell’ateneo. Le cattedre Jean Monnet sono progetti didattici di alto profilo finanziate dall’Unione Europea. La prima ad essere stata riconosciuta a Unimc nel 2020 è stata proprio Bleuse, assegnata ad Alessio Bartolacelli (nella foto) docente di diritto commerciale nel dipartimento di Giurisprudenza. "Lo spirito della cattedra, che si riflette nel convegno – spiega Bartolacelli –, è che il concetto di sostenibilità può essere affrontato in maniera efficace solo se si prendono in considerazione i differenti profili in cui esso è declinabile. Si tratta di un concetto interdisciplinare per definizione".