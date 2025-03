Focus sull’artigianato, confronto targato Ebam al dipartimento di Economia

Ebam (Ente bilaterale artigianato Marche ) presenta a Unimc i dati dell’artigianato regionale per il secondo semestre 2024 e le previsioni per il primo semestre 2025. L’iniziativa è per domani alle 9.30 al dipartimento di Economia e diritto. L’incontro, coordinato da Cinzia Marincioni, direttrice di Ebam, prevede i saluti di John McCourt e del presidente di Ebam Riccardo Battisti. Seguiranno le relazioni di Giovanni Dini del centro studi Cna Marche, Riccardo Zallocco di Confartigianato e Marco Amichetti di Ires-Cgil Marche. A seguire, un approfondimento con Elena Cedrola, professoressa di economia e gestione delle imprese, e Claudio Socci, professore di politica economica. Conclusioni di Massimo Giacchetti, vicepresidente Ebam.