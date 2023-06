Focus sulle blockchain Il convegno è online

Giovedì, dalle 15 alle 17 si svolgerà online sulla piattaforma Zoom l’appuntamento di approfondimento "L’internazionalizzazione delle imprese italiane e il ruolo della tecnologia blockchain". L’iniziativa è rivolta principalmente a professionisti, imprese, attori del sistema dell’innovazione, accademici e studenti e verterà sui temi che riguardano gli aspetti pratici, tecnici ed economici della tecnologia blockchain e le sue applicazioni per la valorizzazione e l’internazionalizzazione del Made in Italy, con focus sui settori agroalimentare e moda. Il convegno si inserisce nel progetto Trust coordinato dall’Università di Macerata assieme a TrackIT blockchain, coordinato dall’Agenzia Ice. Il team organizzativo è composto da Francesca Spigarelli, docente di economia applicata, dell’Università di Macerata, direttrice del China Center e coordinatrice del progetto Trust, dal ricercatore in economia applicata Lorenzo Compagnucci e da Emanuele Frontoni, prof di informatica, co-direttore del Vrai, Vision robotics & artificial intelligence Lab. Si può partecipare gratuitamente registrandosi sul sito http:bit.ly45OSpdO.