Focus sull’Ucraina con il Rotary, parla l’ambasciatrice Brunelli

Al Teatro della Filarmonica, Jolanda Brunetti, prima donna ambasciatrice d’Italia, già presidente del Club Rotary di Ancona, è stata la protagonista dell’interclub Rotary, organizzato dai Club di Macerata e Tolentino. "Ucraina senza colori. Un destino immutabile?" è stato il titolo dell’intervento della Brunetti, per fornire un’analisi geopolitica del paese e spiegare le ragioni che hanno provocato il conflitto con la Russia. Brunetti ha offerto le proprie riflessioni, forte dell’esperienza vissuta quale ambasciatrice non solo in Ucraina, nei primi anni del 2000, ma anche in Uzbekistan e Tajikistan. All’iniziativa hanno partecipato, oltre ai presidenti dei Club organizzatori, Patrizia Scaramazza e Stefano Ferranti, Giorgio Rossi, past Governator del Distretto 2090, Alessandro Mercuri, socio del Club di Ancona, numerosi membri dei Club organizzatori e del Club Rotaract di Macerata e loro ospiti.