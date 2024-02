Fofi confermato al vertice dell’Aido. Nasini è la nuova vice presidente

Giulio Fofi confermato alla guida del gruppo intercomunale Aido Civitanova-Montecosaro. Venerdì sera, nella sede dell’associazione di via Mandela, si è svolta l’assemblea ordinaria elettiva per il quadriennio 2024-28, e Fofi, già primario di Anestesia dell’ospedale cittadino, è stato eletto per il terzo mandato consecutivo. Il cambio, invece, riguarda la vicepresidenza, dove Leonardo Teodori lascia il posto a Sabrina Nasini. Nel consiglio direttivo, si registra l’ingresso di Laura Carota, la compagna di Andrea Micucci, civitanovese deceduto lo scorso giugno a causa di un incidente sul lavoro e la cui famiglia acconsentì all’espianto degli organi ai fini del dono. Ma ecco il nuovo consiglio: oltre al presidente Fofi e alla vice Nasini, ci sono il vicepresidente vicario Caterina Pucci, l’amministratore Paola Parenti, il segretario Gabriella Catini e i consiglieri Carla Borroni, Laura Carota, Vincenzo Gagliardi, Wilma Lattanzi, Maria Liana Leonardi, Renato Rossi e Giuseppe Craia. Il gruppo Aido conta attualmente 844 iscritti, di cui 781 civitanovesi e 63 di Montecosaro, ed opera un’importante campagna di sensibilizzazione circa la donazione di organi e tessuti, portando avanti tante iniziative di informazione e non solo. Quest’anno, inoltre, si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche a livello provinciale e regionale, con l’associazione nazionale che nel 2023 ha festeggiato i suoi cinquant’anni di attività.

Francesco Rossetti