Fogliata e Rijitano parlano di tecnologie e capitale umano

Secondo appuntamento del format "Fuori Chiave" organizzato dal circolo Arci La Serra di Recanati. Venerdì alle ore 19,30 si parlerà di "AI wanna know- Conoscere le tecnologie, valorizzare l’umano". Due ospiti di eccezione: Ottavio Fogliata (foto) e Rosita Rijitano. Fogliata è il ceo e l’anima tecnica di Storykube, piattaforma di intelligenza artificiale pensata per i professionisti. Rijitano è giornalista e scrittrice che tratterà temi a lei molto cari come discriminazione, lavoro giovanile e lavoro-macchina.