Foglio di via dalla città per tre persone

Controlli nei locali della zona di corso Cairoli e viale Trieste, lunedì nel tardo pomeriggio, da parte della divisione di polizia amministrativa della questura, a supporto dei servizi già svolti dalla Volante. I poliziotti hanno identificato 31 avventori, alcuni dei quali gravati da precedenti di polizia. Sono state rilevate violazioni amministrative per le norme sui locali pubblici. In tutto, sono state 60 le persone identificate e 35 i veicoli fermati. Due uomini e una donna, rispettivamente residenti a Tolentino, Fermo e in Toscana, tutti già noti alle forze dell’ordine per reati di vario genere e protagonisti nei giorni scorsi di gesti di intemperanza e di disturbo nei confronti dei clienti di bar e locali in città, hanno ricevuto l’ordine di rimpatrio e il foglio di via obbligatorio. Con questi provvedimenti, i tre non potranno rimettere piede in città per tre anni. L’attività svolta dalla polizia di Stato per garantire maggiore sicurezza sul territorio è stata espletata nelle zone ritenute più a rischio, anche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica e dello spaccio di stupefacenti, con posti di controllo nelle vie di accesso e uscita dalla città. Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi maggiormente frequentati soprattutto dai giovani.