Fognatura in viale Roma, parte l’intervento che durerà 5 giorni

Avranno inizio domani mattina i lavori di manutenzione della fognatura pubblica in viale Roma, all’altezza del numero civico 28, per la creazione di un pozzetto d’ispezione. A tal fine quindi il comandante della polizia locale Giuseppe Corfeo ha provveduto ad emettere un provvedimento per la regolamentazione temporanea della circolazione veicolare in quel tratto di strada prossimo all’incrocio con via San Rocco, prevedendo il divieto di sosta in tutta l’area interessata dal cantiere, la cui durata presumibilmente sarà fino alle 18 di venerdì. A compiere i lavori sarà la società Viva Servizi, gestrice della rete idrica, su progetto del geometra Sergio Pertempi, occupandosi della fondamentale manutenzione della rete fognaria e idrica di cui ha parlato il sindaco Massimo Baldini nei giorni scorsi, riferendo che "si trattano di lavori necessari che apporteranno un complessivo miglioramento dei servizi". Sempre la Viva Servizi ha ultimato nelle scorse settimane i lavori in viale Martiri della Libertà, dove erano state trovate falle nelle condutture idriche, causando l’ampliamento del cantiere alle vie collaterali di via Fiaccarini e via Giovani.

m. p.