Fognature dell'Hotel House di Porto Recanati, intervento della Protezione Civile e ordinanza del sindaco

Ancora problemi per le fognature dell’Hotel House di Porto Recanati. Arriva l’autobotte, in azione il personale della Protezione Civile regionale e personale volontario del gruppo comunale. Intanto il sindaco Andrea Michelini ha emesso un’ordinanza con cui ordina al condominio, nella persona dell’amministratore pro tempore Ilaria Soricetti, di "provvedere entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, all’attuazione di ogni intervento necessario al fine di eliminare il fenomeno d’inquinamento e di degrado adottando gli opportuni provvedimenti e quant’altro necessario a tutela della salute pubblica e privata; di provvedere, a sua totale cura e spese, all’adeguamento dell’impianto fognario in modo tale che i liquami provenienti dallo stesso possano essere regolarmente smaltiti attraverso la rete fognaria pubblica; e di provvedere a sua totale cura e spese, all’adeguamento del proprio impianto fognario nel rispetto alle normative e regolamento del Piano di Tutela delle acque della Regione".