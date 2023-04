Fogne il tilt, Hotel House senza acqua

di Giorgio Giannaccini

Nuova ed ennesima emergenza all’Hotel House: da giovedì in tutti gli appartamenti del palazzone multietnico è stata staccata la fornitura d’acqua potabile, che di norma è erogata da un pozzo situato nell’area condominiale. Da quanto si apprende, il disagio è partito perché i liquami delle acque nere sono finiti in massa dentro ai garage sotterranei del palazzo, allagandoli, a causa di problemi di ricezione dell’impianto fognario. Tant’è che i condomini hanno dovuto staccare l’erogazione dell’acqua in tutte e 500 le unità immobiliare (tra cui 20 negozi e 480 appartamenti), in quanto si rischierebbe l’allagamento dei primi piani del maxi condominio. Purtroppo, le problematiche dell’impianto fognario dell’Hotel House sono aumentate negli ultimi mesi. Infatti, da gennaio a oggi, sono più volte intervenuti i vigili del fuoco per togliere con delle pompe idrovore l’acqua che si era accumulata nel locale delle caldaie del palazzone. In realtà, anche la scorsa estate c’erano stati degli allagamenti in alcuni negozi del pianoterra e appartamenti al primo piano. Una situazione davvero complicata, contando che il condominio è pure rimasto senza amministratore, per via delle dimissioni di Ilaria Soricetti. Intanto, però, i residenti hanno allertato il sindaco Andrea Michelini, che si è già mosso mandando sul posto i volontari del gruppo comunale di Protezione civile e un’autobotte (con acqua potabile). "La situazione è attenzionata e ci stiamo adoperando per la risoluzione; è chiaro che contatteremo tutti gli attori competenti – dice il primo cittadino -. Sul luogo si è recata la nostra Protezione civile e stiamo attuando delle verifiche per capire nello specifico che tipo di criticità sia in corso. Ci siamo mossi subito, perché a noi sta a cuore la salute degli abitanti di quel condominio".