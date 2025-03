Folla di mussulmani in preghiera. Scoppia la bagarre al River Village

È dovuta intervenire la polizia locale nella moschea del maxi condominio River Village di Porto Recanati. Lì ieri mattina si erano radunati un centinaio di extracomunitari, che si sono presi a male parole e avrebbero litigato con gli abitanti del palazzo. Ma gli accertamenti degli agenti si sono concentrati soprattutto sull’utilizzo di quei locali, che formalmente risultano a uso di un centro culturale, e non come luogo di culto.

Tutto è iniziato verso le 13.30, quando la polizia locale è stata allertata dai residenti del River Village. In quel momento c’erano almeno cento persone (di varia etnia) che stavano pregando nella moschea, situata al pianoterra del condominio. E ciò stava creando molto fastidio a diversi abitanti del River Village, che conta circa 180 unità immobiliari. Secondo le testimonianze, qualcuno avrebbe cercato di scattare una foto con il cellulare per immortalare tutta quella gente ammucchiata nei pressi della moschea. Ma alcuni extracomunitari si sono risentiti e avrebbero alzato la voce con gli inquilini, intimando con le cattive di non fare foto mentre si trovavano in preghiera. Così sarebbe nato un piccolo parapiglia e si sono alzate un po’ di urla.

Per questo sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno identificato i presenti, per poi effettuare degli accertamenti di altra natura. Infatti, nei giorni scorsi era già arrivata una segnalazione al comando della polizia locale che riguardava appunto la moschea. Questo perché è stato autorizzato un cambio di destinazione d’uso di quei locala, autorizzati come centro culturale sebbene lì sarebbero svolte delle attività di culto senza i dovuti permessi. A confermare la problematica è l’amministratore condominiale del River Village, l’avvocato Giovanni Buonocunto. "I locali della moschea risultano formalmente a uso di centro culturale, e anzi il piano regolatore esclude la possibilità di utilizzare quel posto come luogo di culto – afferma Buonocunto –. Ho avuto contezza di ciò perché di recente ho effettuato l’accesso agli atti. Nel frattempo ho già sentito il sindaco Andrea Michelini, che si è messo a disposizione e svolgerà delle verifiche con l’ufficio tecnico per fare luce sulla vicenda. Comunque, dopo il mio appello che ho rivolto poche settimane fa al prefetto di Macerata Isabella Fusiello, sono sempre a sua disposizione per un confronto sulle tante criticità di questa zona".

Giorgio Giannaccini