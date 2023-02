Folla per l’addio a Capitanelli "Papà, ci hai insegnato a vivere"

Centinaia e centinaia di persone hanno atteso in silenzio l’uscita del feretro, fuori dalla chiesa di San Giovanni Battista, a Porto Recanati. E c’erano tutti: politici locali, colleghi e tantissimi giovani che lui aveva allenato. Non poteva essere di certo banale l’ultimo saluto a Giorgio Capitanelli, lo storico operaio del Comune ma anche ex calciatore e allenatore (per tanti anni nelle giovanili del Portorecanati, Numana e Villa Musone Calcio), morto mercoledì, a 54 anni, per via di un brutto male con il quale combatteva da tempo. L’intera città ha affollato ieri pomeriggio la chiesa, mentre tanti altri sono dovuti rimanere fuori, bloccando corso Matteotti. "Il nostro cuore oggi è un po’ arrabbiato e sente questa rabbia diventare dolore per la scomparsa di Giorgio – ha detto padre Roberto Zorzolo, l’ex parroco di Porto Recanati che ha voluto officiare la messa –. Ci sentiamo svuotati e impotenti, e chiediamo al Signore perché Giorgio ha dovuto soffrire così tanto. Qui dentro non c’è solo tutto il paese, ci sono pure gli amici di Villa Musone, a dimostrazione dei grandi legami che lui riuscito a tessere nella propria vita. Ma Giorgio continuerà a essere presente in chi lo ha amato". Sentite sono state le parole del figlio Andrea: "Ciao papà, sei stato tante cose per tutti: un padre, un marito, un lavoratore, un calciatore e un allenatore per svariate generazioni di giovani, facendoli sentire come dei figli. E sei stato un insegnante di come si affrontano le avversità della vita, ma anche l’amico di chiunque, schietto e generoso". Toccante anche il ricordo dell’altro figlio Francesco: "Con te, se ne va un monumento di questo paese. Non avevi solo tre figli, perché lo erano pure tutti quei ragazzi che hai allenato". "Un grande rammarico non averti più, vista la tua grande persona – ha aggiunto il sindaco Andrea Michelini –. Con i colori arancioni del Portorecanati Calcio sono tantissimi gli aneddoti che ci legano, in quei 4-5 anni che abbiamo giocato assieme". A salutarlo, poi, gli amici del quartiere Castelnuovo: "Ci mancheranno la tua forza, la simpatia e la disponibilità, perché ne avevi da vendere. A quei ragazzi hai insegnato enormi valori e oggi, grazie a te, sono diventate persone migliori". Infine, un lungo applauso ha accompagnato l’uscita della bara dalla chiesa, prima del viaggio verso il cimitero. E come suo ultimo gesto d’amore, le offerte raccolte sono state donate all’Associazione Nazionale Tumori.

Giorgio Giannaccini