Folle fuga a 130 all’ora, 19enne finisce in arresto

Sorpreso al volante senza aver mai avuto la patente, in pieno giorno ha ingaggiato una corsa folle per le strade di Macerata sperando di non farsi fermare. E così è finito in manette Mahdi Ez-Zaki, 19enne residente in città. È lo stesso ragazzo che, a settembre dell’anno scorso, avrebbe rapinato la tabaccheria di piazza Pizzarello. Martedì nel tardo pomeriggio, i finanzieri stavano facendo un servizio di controllo in città. A un certo punto dalle parti di via Roma hanno visto una Opel Corsa in pessime condizioni, con tre persone a bordo. La vettura delle fiamme gialle si è affiancata e con la paletta ha intimato al conducente di fermarsi. Il ragazzo alla guida ha fatto cenno di aver capito e ha finto di rallentare, ma poi avrebbe quasi speronato l’auto dei finanzieri e sarebbe corso via, correndo da via Spalato, poi corso Cavour, viale Puccinotti, via Mameli, con punte fino a 130 chilometri orari: una pazzia, in pieno centro abitato lungo le vie più trafficate.

La Opel sarebbe arrivata poi nella zona di Fontescodella, e lì il conducente e i due passeggeri sarebbero scappati a piedi tentando di nascondersi. Ma i finanzieri, che intanto avevano chiamato i rinforzi, dopo poco sono riusciti a rintracciarli tutti e tre. Ez-Zaki, che era al volante, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e la sua auto è stata messa sotto sequestro. Una volta identificato, si è capito come mai il giovane scappasse con tanta foga: non aveva mai preso la patente. Ma visto come gli è andata, gli sarebbe di gran lunga convenuto fermarsi all’alt degli uomi della Finanza. Ieri mattina per lui si è tenuto il processo in tribunale a Macerata. Difeso dall’avvocato Nicola Piccinini, in sostituzione della collega Mirela Mulaj, in aula il 19enne non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione su quanto accaduto martedì. Per lui poi il pubblico ministero Stefano Lanari ha chiesto gli arresti domiciliari, ma il giudice Federico Simonelli ha ritenuto sufficiente la misura dell’obbligo di firma fino al 21 settembre, quando ci sarà il processo per direttissima.

Ez-Zaki era stato già arrestato a settembre, dopo la rapina alla tabaccheria di piazza Pizzarello e dopo l’aggressione al titolare del negozio di prodotti sardi, arrivato durante il colpo per soccorrere il vicino. Armato di coltello, in quella occasione si era preso 295 euro. Ma dato che era arrivato lì con la sua auto, la polizia era riuscita a identificarlo e arrestarlo. In tribunale, il ragazzo aveva detto di aver agito sotto l’effetto degli stupefacenti, si era scusato con tutti e aveva esultato in aula, quando il tribunale gli aveva inflitto la pena di due anni e quattro mesi ma con la condizionale, per la sua giovane età. Ora per quella vicenda è pendente il processo in appello.

p. p.