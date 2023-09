Folle fuga in auto, condannato a 8 mesi

Al volante senza mai aver avuto la patente, aveva ingaggiato una corsa da pazzi in città per cercare di non farsi fermare da una pattuglia di finanzieri, arrivando a tentare di speronarli. E così era finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Per questo episodio, avvenuto il 25 luglio scorso, è stato condannato a otto mesi di reclusione Mahdi Ez-Zaki, 19enne residente in città. Ieri mattina per lui, difeso dall’avvocato Mirela Mulaj, si è chiuso il processo per direttissima. Il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Il giudice Federico Simonelli ha inflitto otto mesi. Il ragazzo è lo stesso condannato in primo grado a due anni e quattro mesi per la rapina alla tabaccheria di piazza Pizzarello.