Follia al pronto soccorso: botte agli infermieri poi spacca tutto

Macerata, 18 dicembre 2024 – Del tutto fuori di sé, ha aggredito due infermieri del pronto soccorso e una guardia privata, insultando i pazienti e devastando quello che gli capitava a tiro. Per questo è stato arrestato e ora è piantonato in psichiatria un 36enne, Marco Frascaria, originario di Foggia ma da tempo residente in zona, e già noto alle forze dell’ordine.

Ieri intorno alle due un’ambulanza della Croce Verde lo ha portato in ospedale. Ma arrivato al pronto soccorso l’uomo ha dato in escandescenze, urlando che voleva essere curato. Avrebbe quindi colpito alla schiena un infermiere , dandogli pugni al volto e tentando persino di strangolarlo. Poi se la sarebbe presa con una infermiera, colpita alla testa. Infine, avrebbe aggredito anche la guardia privata accorsa per tentare di fermarlo. Solo con l’intervento degli agenti della Volante è stato possibile placarlo e ammanettarlo. Mentre i due infermieri venivano soccorsi, e giudicati guaribili con prognosi rispettivamente di dieci e sei giorni, il foggiano è stato arrestato per lesioni volontarie aggravate.

Ieri mattina per lui in tribunale si è tenuta l’udienza di convalida. Davanti al giudice Andrea Belli l’uomo, difeso dall’avvocato Cosimo Borsci ieri sostituito dall’avvocato Silvia Vigoni, ha scelto di non rispondere alle domande del pm Raffaela Zuccarini. Alla fine per lui è stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari, almeno fino al 21 gennaio quando ci sarà il processo per direttissima. Intanto, il pugliese rimane ricoverato e piantonato nel reparto di psichiatria.