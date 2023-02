"Fondamentale avere defibrillatori in città"

di Chiara Gabrielli "Un defibrillatore al posto giusto al momento giusto può salvarti la vita. Siamo partiti da Ancona e ora vogliamo replicare l’esperienza negli altri capoluoghi di provincia della regione e città popolose, per dotarli di totem posizionati nei luoghi strategici e più affollati". Così Simone Ambrosi, dell’associazione "Unbeatables" che si prepara a lanciare "Una scossa al cuore" anche a Macerata (è stata spedita la proposta al Comune) oltre che a Pesaro, Fermo, Ascoli, Civitanova e San Benedetto. L’obiettivo: rendere la regione Marche sempre più cardioprotetta. "La morte cardiaca improvvisa è un evento provocato dall’arresto, improvviso e senza preavviso, appunto, del cuore – scrivono i promotori del progetto – e il sangue non viene più pompato nel resto del corpo. È una delle più frequenti cause di morte nella popolazione generale (una su 1.000). La sopravvivenza a un arresto cardiaco diminuisce del 10 per cento per ogni minuto che passa dal collasso alla defibrillazione". "In un mondo ideale – spiega Ambrosi – dovrebbe esserci un totem defibrillatore ogni 500 metri, cioè massimo a due minuti di corsa da dove ci troviamo. Se non si interviene immediatamente in caso di arresto cardiaco, i danni cerebrali possono essere irreversibili". Simone sa bene...