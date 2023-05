Fondazione Carima, il conte Sabatucci nuovo presidente

Il conte Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, imprenditore agricolo civitanovese, il nuovo presidente della Fondazione Carina. Alla vice presidenza è stato eletto Giacomo Alimenti, architetto maceratese già nel cda dell’ente. Le nomine sono avvenute nel corso dell’ultima riunione dell’organo di indirizzo della Fondazione, che ha scelto il nuovo consiglio di amministrazione tra nomi rappresentativi della provincia nella sua dimensione sia territoriale, sociale, culturale ed economica. Nel cda sono stati confermati l’architetto Alimenti, il precedente segretario generale della Fondazione Renzo Borroni di Macerata e Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi. A loro si sono aggiunti la presidentesssa dell’associazione Alzheimer Uniti Italia onlus Maria Manuela Berardinelli di Macerata, la commercialista Laura Di Giovanni di Bolognola, l’avvocato Fabrizio Martufi di Civitanova e il dirigente sanitario Paolo Moscioni di Potenza Picena. L’organo di indirizzo ha ringraziato il precedente cda, e in particolare la presidentessa Rosaria Del Balzo Ruiti, per il grande impegno profuso nella ridefinizione dell’identità e nella riaffermazione del ruolo della Fondazione Carima. Il nuovo consiglio di amministrazione quindi, nella prima seduta appena insediato, ha eletto alla presidenza Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi e alla vicepresidenza Alimenti. Il neo presidente, nel ringraziare i colleghi consiglieri e i membri dell’organo di indirizzo per la fiducia e la stima che gli sono state accordate, ha manifestato la volontà di dare seguito e continuità al virtuoso percorso intrapreso dall’ente negli ultimi anni.