Fondazione Claudi a Serrapetrona per il "Piccolo Festival dell'Essenziale"

Fondazione Claudi in trasferta, come ormai tradizione, per il "Piccolo festival dell’essenziale", giunto all’undicesima edizione. Stavolta la "tre giorni" di approfondimento sui temi dell’educazione, della certezza, dell’intrapresa e dell’immaginazione sarà organizzata a Napoli da domani a sabato al teatro dell’Istituto Sacro Cuore. "Nelle varie sezioni qualificati ospiti ragioneranno su cosa sia essenziale per il nostro viaggio umano in questa lunga era di passaggio", spiega il professor Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi che, come noto, ha sede a Serrapetrona. Nel corso dell’evento saranno ricordati anche due anniversari: domani sera il 50° della scomparsa di John Ronald Reuel Tolkien, scrittore e linguista britannico autore de "Il Signore degli anelli" e "Lo Hobbit"; poi venerdì sera omaggio a Charles Péguy, scrittore, poeta e saggista francese, a 150 anni dalla nascita. In precedenza, sempre venerdì, sul filone dell’immaginazione si parlerà di sport ("Evviva il destino, un calcio al fato") con l’intervento di due ex calciatori del Napoli: Peppe Bruscolotti e Christian Maggio. Infine, sabato il festival si chiuderà con un giro artistico della città di Napoli. La Fondazione Claudi (nella foto il presidente Massimo Ciamvotti) organizza la rassegna in collaborazione con l’Accademia dei Silenti e con il sostegno di Banco di Napoli, Banco Alimentare, Istituto Sacro Cuore di Napoli e con la rivista "clanDestino".

m. g.