Fondazione Colonna, donato un apparecchio al reparto di Dermatologia

La Fondazione Colonna ha donato al reparto di Dermatologia dell’ospedale di Macerata un’apparecchiatura per la prevenzione e la diagnosi precoce dei nei pericolosi: con un videodermatoscopio digitale computerizzato ad alta risoluzione, consente una mappatura della pelle molto precisa monitorabile nel tempo in modo da poter intervenire tempestivamente sul paziente. A fronte di tale donazione, saranno calendarizzate cinque giornate l’anno per lo screening gratuito delle persone in situazioni di bisogno.