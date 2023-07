Fondazione degli Amici della rivoluzione algerina, la pronipote di Mattei rappresentante dell’Europa

Rosangela Mattei, pronipote del fondatore dell’Eni, è stata acclamata rappresentante per l’Europa della Fondazione degli Amici della rivoluzione algerina. La notizia è stata diffusa al suo rientro dall’Algeria insieme al marito Alessandro Curzi ed al figlio Aroldo Curzi Mattei, presidente della Fondazione Enrico Mattei di Matelica.

I tre sono stati infatti ospiti dei soci fondatori dell’associazione degli Amici della rivoluzione algerina, organizzazione che riconosce il ruolo protagonista di Enrico Mattei per l’indipendenza dello stato nordafricano.

"Farò parte dell’ufficio che coordina le attività della Fondazione – ha dichiarato emozionata Rosangela Mattei –, la cui attività principale è promuovere la resistenza, ma è anche articolata con uffici incaricati di sviluppare programmi e iniziative. Per me è stato un grande onore trovarmi tra i ministri del governo algerino e tra personalità di grande spessore provenienti da ogni nazione del mondo. Quando poi è stato fatto il mio nome – ha concluso –, tutti hanno alzato la mano e questo mi ha riempito di orgoglio". Primo atto della Mattei è stata una visita all’Istituto di cultura italiana in Algeria, dando avvio ad importanti collaborazioni.

