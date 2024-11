Fondazione . Enrico Mattei. Donati al vertice

Il nuovo cda della Fondazione Enrico Mattei ha provveduto al rinnovo delle cariche. Presidente è stato eletto Ennio Donati (nella foto), ex dirigente in pensione del gruppo Eni, vicepresidente Mirko Giordani, segretario Michele Codoni e consigliere è Rodolfo Minerva. Nelle prossime settimane poi, a seguito delle dimissioni di Aroldo Curzi Mattei, si aggiungerà un altro rappresentante, indicato dalla famiglia Mattei tra i suoi appartenenti e nominato dal sindaco Denis Cingolani.

"L’incarico di presidente della Fondazione Enrico Mattei – ha dichiarato Donati – è per me motivo di piacere, ma anche di legittima preoccupazione per il notevole impegno che sarà richiesto a tutti per svolgere attività con risultati soddisfacenti e per realizzare progetti coerenti con gli scopi statutari. In via prioritaria sarà assicurata, con rigore e trasparenza, la coesione fra i consiglieri nel rispetto delle decisioni che verranno via via assunte dal consiglio di amministrazione, unico organo decisionale della Fondazione. Ci aspettano momenti sfidanti per migliorare l’immagine della Fondazione verso tutti gli interlocutori e per onorare sul serio la figura del nostro grande concittadino".

"La Fondazione porrà particolare attenzione anche verso le giovani generazioni – ha tenuto a precisare il vicepresidente Giordani – e per questo serviranno visione e coraggio, così come aprire alla cittadinanza ed al territorio, quale catalizzatore di idee".

m. p.